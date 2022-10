Monreale, Anna Di Mitri compie cent’anni: il sindaco la omaggia

La maestra monrealese ha ricevuto la visita del sindaco Alberto Arcidiacono

MONREALE, 22 ottobre – Monreale ha da oggi una centenaria in più: è Anna Di Mitri, che raggiunge il traguardo del secolo di vita e soffia su cento candeline. A renderle onore e farle gli auguri è andato oggi il sindaco Alberto Arcidiacono.

Anna Di Mitri, nata il 22 ottobre del 1922, ha svolto a Monreale per tanti anni la professione di insegnante di scuola dell’Infanzia per cui oggi tanti hanno desiderato renderle omaggio in occasione del suo centesimo compleanno.

Anche il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto donarle un attestato di stima in segno d’affetto e riconoscimento per questo evento davvero speciale. Familiari, parenti e amici si sono stretti così intorno ad Anna che ha vissuto un giorno di festa eccezionale.