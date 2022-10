Riqualificazione di via Roma, piazzetta Vaglica e zone limitrofe: il progetto lo realizzerà l'architetto Roberto Pupella

Il professionista curerà pure la direzione dei lavori. Il progetto rientra tra quelli finanziati con i fondi del Pnrr

MONREALE, 25 ottobre – Sarà l'architetto Roberto Pupella, monrealese, 65 anni, ad occuparsi della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori riguardanti il rifacimento della pavimentazione stradale e il miglioramento del decoro urbano di via Roma, piazzetta Vaglica, via Santa Maria La Nuova e via Agonizzanti.

L'intervento fa parte dei cinque progetti, annunciati il 22 marzo scorso dall'amministrazione comunale, inseriti nel “Piano Urbano Integrato” che prende il nome di “Palermo: metropoli aperta, città per tutti” finanziati con i fondi del Pnrr. Il professionista è stato scelto poichè, come affermano gli atti comunali, “è in possesso di ampia e documentata esperienza tecnico-professionale nel settore delle opere pubbliche nonché dei requisiti

professionali”, considerato che già nel 1998 era stato incaricato di curare la progettazione e la direzione dei lavori di rifacimento e recupero architettonico della pavimentazione delle due piazze del centro storico, di piazzetta Vaglica e delle vie Roma, Agonizzanti, Santa Maria Nuova, Dante e dell'antivilla comunale. A lui toccherà un compenso di 125 mila euro, oltre agli oneri previdenziali e IVA, comprensivo anche dei corrispettivi riferiti al coordinamento della sicurezza.

La riqualificazione dell'area adiacente alle due piazze principali della città, che vedrà pure la ripavimentazione, rientra, come detto, nei cinque progetti finanziati con i fondi del Pnrr ai quali ha potuto attingere il comune di Monreale, al momento della stesura del “Piano Urbano Integrato” della città metropolitana di Palermo. Assieme a questo progetto sono stati pure approvati quelli relativi alla rifunzionalizzazione del Palazzo di Città (4,6 milioni di euro), alla riqualificazione dell'antivilla comunale (624 mila euro), alla ristrutturazione dei campi da tennis della Ranteria (1,1 milioni) e la realizzazione dell'impianto di risalita con il parcheggio Torres (2,5 milioni).