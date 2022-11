Incidente sulla circonvallazione, traffico in tilt

Lo scontro poco più sopra del semaforo all’incrocio con la via Venero

MONREALE, 3 novembre – Traffico intenso oggi pomeriggio sulla Circonvallazione a causa di uno scontro tra un furgone ed una Yaris a seguito di una dinamica che ancora non è ben chiara. L’incidente si è verificato all’altezza della farmacia Gentile.

Non è escluso che ad incidere sulla cause del sinistro siano state le numerose macchine che sostano a bordo strada per recarsi presso gli esercizi commerciali della zona. Sul posto si è creato un notevole ingorgo che ha rallentato molto il traffico veicolare.