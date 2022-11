Pessime condizioni della strada in contrada Barone, i residenti: ''Così si rovinano le nostre auto''

Buche ormai enormi, a volte occorre fermarsi per poi proseguire la marcia. LE FOTO

MONREALE, 7 novembre – C'è preoccupazione tra gli abitanti di contrada Barone, in zona Gicalone-Caculla per le pessime condizioni della strada, che versano ormai in uno stato di profondo deterioramento e che mettono a rischio l'integrità dei mezzi.

La zona, così come ci segnalano è quella compresa nel tratto che va dall’Acquapark fino al capolinea dell’autobus numero 3 della linea Giordano. In pratica, con il passare del tempo, le condizioni hanno registrato un progressivo peggioramento, fino ad arrivare a vedere delle vere e proprie voragini sulla strada al punto che passando le vetture rischiano seriamente di subire dei danni seri, come già capitato, come lo scoppio di una gomma o la rottura degli ammortizzatori. In qualche punto, peraltro, le macchine per passare devono alternare il senso di marcia oppure sono costrette a invadere la corsia opposta.

“Avevo anche letto che ci sarebbero stati dei fondi da investire sul rifacimento delle strade ma ad oggi nessuna notizia – dice una lettrice che ha sollevato il problema alla nostra redazione – sarebbe spiacevole dover subire qualche danno specie con l’arrivo dell’inverno e delle piogge, che non fanno altro che peggiorare la situazione. Inoltre le cunette sono piene di spazzatura ed erba alta, a volte anche impedendo il passaggio”.