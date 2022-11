Monreale, è in vendita lo storico hotel Guglielmo II

Lo annuncia il gestore della struttura Giancarlo Bisconti

MONREALE, 10 novembre – È in vendita lo storico Hotel Guglielmo II alle porte di Monreale. Dopo un lungo periodo di inattività, dovuto anche alla pandemia, il gestore Giancarlo Bisconti, ha annunciato la messa in vendita.

Parliamo di una struttura ricettiva che è stata nell’ambito del turismo locale un punto di riferimento importante come per l’intera comunità. Poi negli ultimi anni ha vissuto qualche percorso difficile. Situato nella migliore zona panoramica rappresenta un pezzo di storia del paese.

L'hotel Guglielmo II, un tempo il suo nome era "Villa Tre Fontane", si affaccia sul Golfo di Palermo ed è l'unico albergo a quattro stelle della zona. L'edificio, interamente ristrutturato in passato, è su cinque piani con sala ricevimento panoramica all'ultimo piano. Per tanti anni ha ospitato tanti turisti provenienti da tutto il mondo. Oltretutto è stato anche location di banchetti per eventi.

Da oltre un anno è in vendita e le possibilità d’impiego sono varie. Nell'annuncio di vendita le ipotesi prospettate sono diverse: da casa di riposo a centro commerciale.