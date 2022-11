Oggi il ricordo della strage di Nassiriya nel giorno del 19° anniversario

Consueta cerimonia al cimitero di Monreale, alla presenza dei familiari e delle autorità. LE FOTO

MONREALE, 11 novembre – Sono passati 19 anni, ma non è venuto meno il ricordo. La strage di Nassiriya, nella quale rimase ucciso il vicebrigadiere monrealese, Domenico Intravaia, occupa sempre un posto di rilievo nella memoria dei monrealesi.

Oggi il sacrificio del carabiniere, impegnato nella missione di pace “Antica Babilonia” in Iraq, è stato commemorato con la consueta cerimonia, breve e sobria, che si è svolta al cimitero monumentale di Monreale, nello spazio antistante la sepoltura che da qualche anno è stata riservata al militare.

Presenti, oltre ai familiari, il comandante della compagnia di Monreale dell'Arma dei carabinieri, capitano Andrea Quattrocchi, il comandante di Stazione, Antonio La Rocca. Per l'ammistrazione era presente il sindaco Alberto Arcidiacono. Don Nicola Gaglio ha letto una breve preghiera in memoria del caduto. Dopo la commoerazione al cimitero si è svolto un incontro con delle scolaresche nella caserma “Biagio Giordano” a Monreale, sede del gruppo Monreale dei carabinieri.

La commemorazione prosegue con la deposizione di una corona monumento ai caduti a Villa Bonanno a Palermo, alla presenti di autorità della Regione. Quindi una Messa celebrata presso il Comando Legione Carabinieri Sicilia. Domani a Roma cerimonia nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alla presenza del ministro della Difesa.