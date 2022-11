Monreale a ''Ballando con le Stelle'': su Raiuno il Chiostro dei Benedettini

Il monumento normanno inserito fra gli angoli più suggestivi della Sicilia, in mostra alla popolare trasmissione Rai

ROMA, 13 novembre – C’era anche Monreale ieri sera a “Ballando con le Stelle”. La cittadina normanna, infatti, è comparsa nel corso della popolare trasmissione di Raiuno in prima serata con un bellissimo sfondo del Chiostro dei Benedettini, che fatto da sfondo all’esibizione del ballerino Samuele Petrullo.

La presenza del monumento normanno si inquadra nel rapporto di sponsorizzazione tra la Regione Siciliana e la trasmissione condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli, che fa in modo che alcuni scorsi particolarmente suggestivi dell’Isola accompagnino i balletti di alcuni concorrenti della sezione della trasmissione denominata “Ballando on the road”.

Fra questi la chiesa di San Domenico, il porticciolo di Lipari, il teatro Bellini e piazza del duomo a Catania e tanti altri angoli artistici o naturalistici della Sicilia.