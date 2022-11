Bonus psicologo, entro il 7 dicembre le graduatorie

Una misura finalizzata a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia

MONREALE, 13 novembre – Saranno stilate entro il 7 dicembre le graduatorie per l’assegnazione del Bonus psicologo”, una misura finalizzata a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. Il sostegno poteva essere richiesto entro il 24 ottobre.

L’INPS ha comunicato che entro il 7 dicembre ufficializzerà con un apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio. Contestualmente, l’Istituto provvederà a informare gli interessati sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti.