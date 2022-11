Si è spento il dottor Salvatore Di Pasquale, pneumologo dell'ospedale Ingrassia

Fu uno dei primi specializzati in Broncoscopia in Sicilia. Aveva 73 anni

MONREALE, 14 novembre – Si è spento ieri sera, al termine di una breve malattia, Salvatore Di Pasquale, 73 anni, per lungo tempo aiuto primario del reparto di Pneumologia dell'ospedale Ingrassia di Palermo.

Per i familiari è stato come un fulmine a ciel sereno, perchè Di Pasquale, nonostante l'età non più verde, stava bene, non soffriva di nulla e non aveva avuto alcuna avvisaglia, come gli confermavano i ripetuti e frequenti controlli ai quali si sottoponeva. Purtroppo, negli ultimi giorni, però, dopo aver fatto rientro a casa, dopo aver fatto visita al figlio all'estero per conoscere il suo sesto nipotino, gli è stata diagnosticata una malattia che non gli ha dato scampo e che in pochi giorni se lo è portato via.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come persona di grande spessore umano e professionale, che ha sempre interpretato la sua attività di medico come una passione, prima ancora che come un mestiere. Fu uno dei primi specializzati in Sicilia in Broncoscopia ed ha condotto la sua carriera all'insegna dello studio, specializzandosi pure in Cardiologia ed Allergologia.

A Monreale è stato pure protagonista di una breve stagione politica, per aver ricoperto la carica di assessore alla Sanità, durante l'amministrazione di Salvino Caputo. Lascia la moglie Marta, i figli, Aurelio, Davide e Fausto e sei nipoti.

I funerali si terranno domani mattina, alle ore 11 nella chiesa di San Castrense.

Alla famiglia Di Pasquale le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.