Caserma dei carabinieri, c'è il sì della giunta: approvato il progetto esecutivo

L'approvazione riguarda la “linea amministrativa”. Interventi per 790 mila euro

MONREALE, 15 novembre – Un passo avanti importante verso la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della caserma di via Biagio Giordano, ad oggi utilizzati dall'Arma dei carabinieri, ove a ha sede il “Gruppo Monreale”.

Dopo la delibera del Consiglio comunale dello scorso 21 ottobre che inseriva gli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche, la giunta conmunale approva il progetto esecutivo in linea amministrativa, dando il via libera, in pratica, alla cantierabilità dell'opera.

Va ricordato che questa è integralmente finanziata per l’importo di 790.000 euro nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.

Il sì della giunta arriva dopo che l’architetto Vittoriano Gebbia, figura individuata come progettista a direttore dei lavori, ha provveduto ad apportare la revisione dei prezzi in conformità al “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici”.

Il progetto prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ad essere interessata dai lavori, per realizzare i quali dovrebbero essere necessari circa cinque mesi di lavoro, è principalmente la parte destra dell’edificio (guardando l’immobile da via Biagio Giordano), quella che comprende gli alloggi dei militari. Sarà necessario rifare la facciata, così come effettuare dei lavori di consolidamento di alcune parti della struttura particolarmente ammalorate.