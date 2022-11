L’artista monrealese Giuseppe Di Liberto esporrà le sue opere ad Helsinki

A dicembre, nella capitale finlandese, la collezione 2022 in cui pittura ceramica e mosaico comunicano tra loro

MONREALE, 16 novembre – L’artista Giuseppe Di Liberto a dicembre volerà in Finlandia per esporre le sue opere ad Helsinki, nella mostra post-moderna. La maggior parte delle sue opere sono fatte con la murrina e vengono realizzate nel suo laboratorio "Camurrina" in via Torres. Giuseppe, 34 anni, della sua passione ha fatto un mestiere.

Dopo il diploma conseguito al liceo artistico, ha proseguito gli studi all'Accademia delle Belle Arti di Palermo e dopo si è specializzato in Arti visive e discipline dello spettacolo. Nel 2016 fonda, assieme a Ezio Salamone, il laboratorio Post-Moderno "Studio Camurrina Monreale" dove si realizzano opere di pittura, ceramica e la lavorazione del mosaico bizantino.

E adesso è tempo di esporre le proprie opere, infatti, a fine anno Giuseppe parteciperà ad un’istallazione post moderno in Finlandia. Sono dieci le opere esposte.

"Mi occupo di post moderno da dieci anni - commenta l'artista- porterò a Helsinki la collezione 2022 in cui pittura ceramica e mosaico comunicano tra loro. Si tratta di opere realizzate in estate attraverso le quali si vuole veicolare un messaggio di pace"