Quel televisore abbandonato per strada a fondo Pasqualino, ennesimo atto si inciviltà

Ancora una volta si preferisce il modo più semplice e “barbaro” di disfarsi di un elettrodomestico vecchio

MONREALE, 21 novembre – Chissà se colui che ha abbandonato il tv color sulla pubblica via a fondo Pasqualino, ad Aquino, lo ha fatto con l'intento di consentire gentilmente ai passanti la visione dei campionati del mondo di calcio, purtroppo senza l'Italia.

Lungo le strade del nostro territorio siamo abituati a vedere di tutto: dal classico materasso, ai mobili dismessi, allo scaldabagno, al frigorifero a tanti altri oggetti ancora. Stavolta l'occhio attento dei nostri lettori ci ha segnalato un televisore abbandonato per terra, smaltito, come si dice in burocratese “per le vie brevi”, che se ne infischia delle normali modalità, tipiche invece del vivere civile.

Probabilmente si stratta dello stesso utente medio, che si lamenta del mancato funzionamento dei servizi di smaltimento e che ha molto da ridire sui cumuli di spazzatura che spesso vediamo lungo le nostre strade.

Approfittiamo per ribadire, ancora una volta, quanto tutto ciò sia nemico giurato del senso civico e fare opera di sensibilizzazione perchè si possa andare tutti assieme verso il rispetto delle regole, condizione essenziale per la crescita civile e sociale della nostra terra.