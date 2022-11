Democrazia Partecipata: la Giunta Arcidiacono stanzia 16 mila euro

I cittadini possono votare una rosa di tre proposte. Avviso e modulistica pubblicati sul sito istituzionale del comune

MONREALE, 29 novembre – La Giunta Arcidiacono stanzia 16 mila euro circa per la democrazia partecipata. Il due percento dei trasferimenti regionali per l’anno 2022 in applicazione a quanto previsto dalla legge, consentirà ai Cittadini residenti nel Comune di Monreale di potere votare una delle tre proposte, quale forma di democrazia partecipata per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune.

“L’obiettivo - ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo - è quello di fornire opportunità educative per andare incontro alle esigenza delle famiglie e in particolare ai genitori che lavorano entrambi. Questo grande risultato ci consentirà di ottenere ancora più fondi da destinare allo 0-3 anni e di aumentare ancora i posti gratuiti disponibili stiamo lavorando per arrivare a 100 posti per il prossimo anno”.