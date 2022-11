Via Cappuccini, ok al doppio senso di circolazione, ma solo fino al liceo Basile

Di Verde: “Andiamo incontro alle esigenze di studenti, docenti e genitori”

MONREALE, 30 novembre – E' una piccola modifica, il cui effetto è chiaramente tutto da valutare osservando il generale quadro della mobilità interna al paese. Ma è pur sempre un piccolo placet rispetto alle voci contrastanti che si erano avvertite dall'inizio dei lavori. L'accesso alla via Cappuccini, nel doppio senso di marcia, sarà infatti consentito solo ed esclusivamente alle auto in direzione del liceo Basile.

Come noto infatti, in occasione dell'avvio dei lavori di riqualificazione del quartiere Ciambra, era stato il responsabile della sicurezza della ditta Ka.Va.Pi. - incaricata di portare a termine l'opera – a richiedere che venisse istituito il senso unico di marcia lungo la via Cappuccini appunto e la superiore via Arcivescovado. Se si è arrivati a considerare la possibilità di concedere il doppio senso ai veicoli verso il Liceo Basile dunque è stato ''al fine di alleggerire i flussi veicolari in direzione delle vie del centro storico'' come si legge nel provvedimento dirigenziale pubblicato in albo pretorio. Nulla da fare – almeno per ora – per tutte le altre vetture: non potranno percorrere in salita la via Cappuccini, precisamente dalla rampa d'accesso al parcheggio Cirba fino alla via Arcivescovado. Tutti i veicoli provenienti dalla via Ignazio Florio pertanto continueranno a salire proprio dalla rampa suddetta.

“Abbiamo predisposto questo provvedimento – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde - al fine di consentire il normale proseguimento dei lavori di riqualificazione del quartiere “Ciambra e nello stesso tempo andare incontro alle esigenze di studenti, docenti e genitori che potranno facilmente accedere all’istituto”.