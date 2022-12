Un nuovo medico di base a Monreale: è Valentina Zappulla

E’ specializzata in medicina interna

MONREALE, 4 dicembre – Domani Monreale avrà un nuovo medico di famiglia. E’ Valentina Zappulla, specialista in Medicina Interna . Ha già svolto la sua attività medica presso i servizi di continuità assistenziale come titolare di Guardia Medica in Sicilia e in Sardegna.

La nomina fatta dall’assessorato regionale alla Salute è avvenuta nei giorni scorsi in quanto la professionista è risultata la prima in graduatoria degli aventi diritto. Ha frequentato dopo la laurea in Medicina anche il corso di formazione specifica in Medicina Generale .

Ha un diploma nazionale SIUMB in ecografia clinica e diverse pubblicazioni. Riceverà i suoi assistiti nell’ambulatorio di via Antonio Veneziano, 73 nel centro storico della città nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì mattina e il martedì e mercoledì pomeriggio .Per tutti coloro che vorranno mettersi in contatto con la dottoressa Zappulla potranno contattare il numero 3516246429 o la mail dottoressazappulla@libero.it

"Sono molto soddisfatta di intraprendere questo nuovo incarico di Medico di famiglia a Monreale. Spero di poter svolgere al meglio questo importante compito per la comunità monrealese, a me molto vicina".