Monreale, stamattina l’ultimo saluto ad Enzo Giangreco

Presenti l’amministrazione comunale ed anche alcuni ex sindaci della cittadina

MONREALE, 6 dicembre – Un’assemblea raccolta e commossa ha tributato stamattina l’ultimo saluto ad Enzo Giangreco, le cui esequie sono state celebrate nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, a Monreale.

La funzione, officiata dal parroco, don Innocenzo Bellante, si è svolta sotto il gonfalone del comune, in ragione dei trascorsi da sindaco di Giangreco. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco, Alberto Arcidiacono, l’assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde e il comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli. Presenti pure il deputato regionale Marco Intravaia ed alcuni tra gli ex sindaci della città: Stefano Gorgone, Angelo Marceca, Toti Gullo e Filippo Di Matteo.

Presenti, infine, diversi impiegati ed ex impiegati comunali, che dell'ex primo cittadino hanno avuto modo di apprezzare le doti umane e le qualità amministrative. Nel corso della sua sobria omelia, don Bellante ha tracciato un breve profilo di Enzo Giangreco, soffermandosi, sulla sua figura di credente, impegnato nella vita sociale e professionale.