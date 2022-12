Guddo Eventi e l'angolo del casaro: ovvero ''dalle stalle alle stelle''

Prestigioso riconoscimento per l’azienda monrealese

MONREALE, 11 dicembre – Per l’azienda casearia monrealese la grande soddisfazione è arrivata. Da Monreale (dalla storicità degli avi e, tra una transumanza e l'altra e tra una stalla e l'altra) Guddo Eventi giunge a Villa Fegotto per il Convivio di Natale per “Le soste di Ulisse” (associazione che raccoglie un considerevole numero di eccellenze tra ristoranti gourmet, guidati dall'arte dei migliori Chef stellati presenti nell’Isola, e maestri pasticceri).

"Una grande rivincita e una grande soddisfazione" afferma Domenico, esser contattato da chef stellati quali chef Domenico Colonnetta e chef Francesco Patti è un immenso onore. Farsi notare ed essere apprezzato da critici e gourmet, e da chef che hanno ricevuto il riconoscimento gastronomico della Stella Michelin è un incitazione a fare sempre bene a piccoli passi e con grande qualità”.