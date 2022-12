Monreale, comune ''riciclone'': martedì 20 la premiazione

Ha superato il 65% di raccolta differenziata, arriva il riconoscimento di Legambiente

MONREALE, 12 dicembre – Il comune di Monreale vince il premio di Legambiente come “Comune Riciclone” e “Comune Rifiuti Free”. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 dicembre alle ore 10 presso i Cantieri culturali della Zisa.

A ritirare il premio il sindaco Alberto Arcidiacono che ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato che conferma la buona attività svolta nell’implementare la raccolta differenziata sul territorio comunale. Il Comune di Monreale, ha superato il 65 per cento di raccolta differenziata, ottenendo un risultato eccezionale, che conferma la bontà delle pratiche messe in campo nel settore della raccolta differenziata.

“Un risultato eccellente – dichiara il primo cittadino – ottenuto grazie all’impegno dei cittadini, che ci pone davanti a nuove sfide per i prossimi anni”. Nel corso della cerimonia verrà presentato un dossier sulla raccolta rifiuti. Presente l’assessore regionale ai Rifiuti e altri ospiti istituzionali.

Nato nel 1994, “Comune Riciclone” è un appuntamento a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell'iniziativa di Legambiente un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti.

L'iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. Le classifiche sono stilate su base regionale.