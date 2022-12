Monreale, tradizionale scambio di auguri per l’Associazione Carabinieri

Una Messa in caserma e poi l'incontro con i soci in sezione

MONREALE, 12 dicembre – Si è svolta oggi una mattinata ricca di impegni per l’Associazione nazionale Carabinieri di Monreale. In un primo momento si è svolta una funzione religiosa officiata da don Salvatore Falzone, Cappellano Militare della Legione Carabinieri Sicilia, nella sala ‘’camino’’ della locale stazione dei carabinieri.

A seguire, presso la sede dell’associazione in piazza Guglielmo, è stata la volta della consegna dell’attestato di merito al socio Fulvio Governale, sempre alla presenza del tenente colonnello Giulio Modesti, comandante del Gruppo, del capitano Andrea Quattrocchi, capitano della compagnia, e del comandante di stazione, luogotenente Antonio La Rocca. Quest’ultimo evento si è tenuto presso la sede del sodalizio, nell’antivilla comunale.

Alla manifestazione organizzata dalla sezione di Monreale dell’ANC, presieduta da Giuseppe Cortigiani, hanno preso parte molti componenti del sodalizio.

L’associazione carabinieri è ormai da anni presente sul nostro territorio e in questi anni si è sempre impegnata in attività a supporto della popolazione in numerose occasioni grazie alla collaborazione dei propri soci volontari. L’occasione di oggi è quindi servita anche al tradizionale scambio di auguri natalizi per tracciare un bilancio delle azioni già intraprese e dei futuri programmi.