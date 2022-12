Manutenzione delle strade, il comune aggiudica la gara d'appalto

E' appannaggio della Consorzio Krea srl. Il bando era di 900 mila euro ed è relativo al biennio 2023-24

MONREALE, 14 dicembre – Un passo importante nell'organizzazione di ciò che occorre per garantire la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici di proprietà comunale. È stata aggiudicata, infatti la gara d'appalto relativa al biennio 2023-24.

Il provvedimento è arrivato dopo che l'amministrazione municipale l'ha celebrata, dopo aver impegnato per questo importante servizio la somma di 900 mila euro (escluse le somme, cosiddette, a disposizione dell'amministrazione).

Ad essersi aggiudicato l'appalto è stata la Consorzio Krea, società con sede ad Acireale, che ha proposto un ribasso pari al 26,34%. La stessa ditta, però, al tempo stesso, in sede di gara aveva indicato quale impresa esecutrice dei lavori, l’impresa Ka.Va.Pi. Costruzioni s.r.l., con sede legale a Monreale, in via Togliatti.

Delle dieci ditte cui si era rivolto il comune, se ne sono presentate quattro: la Cofedil, la Constructa Plus S.R.L., la Costruzioni Ambientali A.R.L e appunto la Consorzio Krea S.R.L. Quest'ultima, come detto, è risultata vincitrice.

Un lavoro di grande impegno quello che attende tecnici ed operai, alla luce delle, volendo usare un eufemismo, non sempre ideali condizioni delle strade comunali, e soprattutto della vastità del territorio, gran parte del quale esteso in zone extraurbane, quando non impervie e di difficile raggiungimento.

Questo il motivo, per cui, seppur con tutta la buona volontà, non sempre si riesce a soddisfare le legittime esigenze e le aspettative dei cittadini, che non di rado lamentano le condizioni delle strade in cui vivono, che mettono a repentaglio l'integrità dei mezzi o, addirittura, l'incolumità stessa dei cittadini.