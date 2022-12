Trasferimento dei servizi del poliambulatorio di Monreale, Intravaia: ''Situazione temporanea, già individuate le soluzioni''

Ripristineranno il normale funzionamento dell'ambulatorio

MONREALE, 15 dicembre - “Mi hanno allarmato le segnalazioni relative al poliambulatorio di Monreale. Ho appreso che gli addetti amministrativi saranno trasferiti in via Gaetano La Loggia, con conseguenti disagi sulla popolazione monrealese che per l’avvio di qualsiasi pratica, procedura o problema di fornitura di servizi erogati dall’ambulatorio sarà costretta a recarsi a Palermo”.

“Una situazione del genere è insostenibile anche perché comporta un aggravio di oneri e lungaggini sui cittadini di Monreale, ecco perché mi sono mosso con tempestività presso l’Asp 6”. Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Marco Intravaia, appresa la notizia relativa al poliambulatorio della città normanna ha avviato un’interlocuzione diretta con la direzione generale dell’Asp 6, nella persona del direttore Daniela Faraoni.

“E’ una situazione temporanea – ha assicurato Intravaia – I disagi dureranno poco tempo. D’intesa con la dottoressa Faraoni sono già state individuate le soluzioni alternative che ripristineranno il normale funzionamento dell’ambulatorio”.