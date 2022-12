Trasferimento a Palermo dei servizi del poliambulatorio, un disagio che si doveva evitare

Zuccaro: “Temo, purtroppo, che i disagi non dureranno poco”

MONREALE, 16 dicembre – “Il trasferimento dei servizi amministrativi del poliambulatorio a Palermo creerà un grosso disagio alla popolazione monrealese, sarebbe stato opportuno intervenire in maniera preventiva”.

Lo afferma l'ex assessore comunale Ignazio Zuccaro, della Democrazia Cristiana, a proposito della migrazione a Palermo dei servizi sanitari che venivano espletati a Monreale. “Temo purtroppo - ha detto – che i tempi non saranno così brevi, comunque sia il disagio rimane e non è accettabile, e soprattutto in questo periodo invernale è ancora più accentuato. Tutto questo è inammissibile per i cittadini monrealesi e denota una mancanza di sensibilità verso questi che oltre al disagio logistico avranno un disagio economico non indifferente. Un disagio che si poteva evitare”.