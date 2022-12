Monreale, installati nel centro storico nuovi dissuasori, panchine e fioriere

L’iniziativa del Comune congiuntamente all’avvio del nuovo piano traffico

MONREALE, 17 dicembre – Arrivano finalmente a Monreale nuovi elementi di arredo urbano per le vie del centro che si snodano a partire dalla piazza Vittorio Emanuele II.

In concomitanza con l’avvio del nuovo piano traffico che ha ridisegnato i sensi di marcia nel centro storico cittadino, il Comune di Monreale ha così installato nuovi arredi e dissuasori per delimitare le vie percorribili. Si tratta di nuove panchine, fioriere e dissuasori che sono stati collocati lungo l’asse viario che da piazza Vittorio Emanuele prosegue verso via Roma, delimitando di fatto l’area pedonale a margine del marciapiede e che consentirà di poter percorrere la via con più tranquillità.

L’acquisto dei materiali è avvenuto, così come avevamo dato notizia sul nostro quotidiano il mese scorso, attraverso gli appositi finanziamenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Sicuramente l’effetto di abbellimento che caratterizza adesso l’asse viario costituisce altresì un atto importante dal punto di vista della sicurezza stradale, permettendo una maggiore facilità di percorrenza stradale e maggiore decoro urbano per l’arrivo nel sito monumentale più importante della città.