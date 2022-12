Associazione Carabinieri, festa di Natale per i più piccoli

Nella sede dell’associazione un momento di festa particolareo

MONREALE, 18 dicembre – Festa di Natale per i più piccoli presso l’Associazione Nazionale dei Carabinieri che continua la propria attività durante questi giorni a Monreale in attesa del Natale.

Nei giorni scorsi il presidente della sezione monrealese, Giuseppe Cortigiani, con il segretario Katya Di Martino, ha permesso lo svolgimento di un momento ludico e ricreativo per i bambini. È così arrivato Babbo Natale a distribuire i suoi doni in un momento di grande festa che ha coinvolto tanti partecipanti presso la sede dell’antivilla comunale.

È stato un momento di spensieratezza e felicità in attesa del Natale per tutti che ha contribuito anche questa volta a dimostrare come il sodalizio sia sempre attivo nella creazione di momenti sociali per tutta la comunità monrealese.