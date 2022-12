Siti monumentali, l’Ecolandia pulisce le fontane storiche della città

Da quattro giorni gli operai impegnati nella bonifica di alcuni siti artistici. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Vuole essere una sorta di regalo di Natale. Un omaggio alla città per ricordarsi che, proprio in questo periodo delle festività, l’esigenza del decoro è ancora più grande. Con questo obiettivo i dipendenti della ditta Ecolandia hanno provveduto a restituire pulizia e splendore ad alcuni monumenti cittadini.

Da quattro giorni, infatti, gli operai dell’azienda che cura l gestione dei rifiuti per conto del comune, armati di buona volontà, stano provvedendo a bonificare alcuni siti che versavano in condizioni di degrado, appartenenti all’illustre patrimonio storico artistico della città. Lo stanno facendo “gratuitamente”, vale a dire senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale e quindi per la collettività.

“Un impegno per i nostri concittadini – afferma il responsabile del servizio Fabio Adimino – per restituire decoro a dei luoghi a tutti noi molto cari”.

Fra i siti bonificati le storiche fontane del Drago, dell’Emiciclo, dell’Acetilene, oltre che alcune altre aree, particolarmente in vista che necessitavano di un intervento di decespugliamento o si rimozione di erbacce, cartacce e rifiuti vari.