Comune, il segretario generale Francesco Fragale saluta l’amministrazione e i dipendenti

“E’ stato un grande gioco di squadra. Monreale continuerà ad essere Monreale”

MONREALE, 21 dicembre – Per il segretario generale del comune di Monreale, Francesco Fragale oggi è stato il giorno del commiato. Dopo tre anni, lascia il suo incarico per approdare, formalmente, dal 1° gennaio, alla carica di segretario generale della Città Metropolitana di Palermo.

Per il burocrate si tratta del coronamento di una lunga e prestigiosa carriera, durante la quale ha prestato servizio in diversi comuni, ultimo dei quali Monreale, dove è approdato quasi in concomitanza con l’avvio dell’amministrazione Arcidiacono.

Oggi Francesco Fragale si è voluto congedare dall’amministrazione comunale e dai dipendenti con i quali ha proficuamente collaborato nel corso della sua permanenza a Monreale. A salutarlo a Palazzo di Città era presente un nutrito gruppo di impiegati, oltre che l’amministrazione comunale.

“Sono contento per lui e per la sua carriera – ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono – ma al tempo stesso dispiaciuto, perché perdiamo un professionista serio, un amico sincero, una spalla importante sulla quale ci siamo appoggiati nel corso di questi anni. Francesco Fragale è stato un protagonista importante di ciò che successo a Monreale in questo periodo, un valore aggiunto di questa esperienza. Sono certo che resterà al fianco della città. Ci mancherà molto come persona e come figura”.

“Monreale continuerà ad essere Monreale – ha aggiunto non senza emozione Fragale – è stato importante il gioco di squadra per ottenere i risultati che la città a raggiunto in questi anni. E fra questi vorrei ricordare il fatto che siamo usciti dal dissesto ed oggi siamo diventati un comune normale ed anche virtuoso. Si consideri che adesso paghiamo a 15 giorni i fornitori, abbiamo ottenuto una grande trasparenza del sistema attraverso la informatizzazione e la razionalizzazione dei procedimenti. E ciò è stato possibile perché ognuno ha fatto la propria parte e l’ha fatta con la testa, ma soprattutto col cuore.

Per quel che mi riguarda personalmente, la mia permanenza qui mi ha consentito di approdare ad una carica importante. Un risultato che se ho raggiunto è stato possibile proprio grazie a Monreale e per il quale ringrazio tutti”.

Al commiato era presente anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, che ha porto il saluto e l’augurio di buon lavoro, suo personale, e dell’assise che guida a Fragale, raccontando i tanti momenti belli vissuti assieme, così come i momenti di confronto e di divergenze di vedute.