Monreale, scambio d’auguri tra l’Associazione Carabinieri e l’arcivescovo Isacchi

L’incontro stamattina al palazzo arcivescovile

MONREALE, 21 dicembre – Questa mattina l’Associazione Carabinieri di Monreale, unitamente al comandante di stazione Antonio La Rocca, ha incontrato presso il palazzo arcivescovile di Monreale l’arcivescovo Gualtieri Isacchi.

L’incontro è stato l’occasione per far conoscere al neo arcivescovo le iniziative che il sodalizio porta avanti a Monreale, oltre allo scambio di auguri natalizi, ricevendo un’accoglienza gioiosa da parte de presule. In questa occasione l'associazione ha fatto dono all’arcivescovo di una maiolica raffigurante la Vergine, ovvero della Virgo Fidelis, consegnando anche una copia del calendario dell'Arma, doni che l’arcivescovo ha tanto gradito.

Al termine dell’incontro, monsignor Gualtiero Isacchi ha inviato i suoi auguri e d’ogni bene a tutti i soci e le rispettive famiglie benedetti. Per l'anno nuovo l'arcivescovo ha promesso di visitare la sede dell’associazione, mentre il presidente della sezione Giuseppe Cortigiani ha ringraziato tutti soci intervenuti.