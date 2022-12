San Martino delle Scale, ieri fiera natalizia solidale dell’artigianato

È stata curata dall’associazione ''Basta poco per renderli felici''

MONREALE, 22 dicembre – Si è svolta ieri presso i locali dell'istituto scolastico ‘’Margherita di Navarra’’ a San Martino delle Scale la fiera natalizia solidale dell’artigianato.

L’evento è stato organizzato dall’associazione ''Basta poco per renderli felici'' al fine di sostenere un’iniziativa solidale in un periodo particolare dell’anno come quello natalizio. In prossimità delle feste è stato possibile così realizzare un momento di solidarietà e condivisione al quale hanno aderito tanti partecipanti e bambini.

I ringraziamenti dell’associazione sono andati, infatti, proprio ai bimbi che hanno partecipato con grande entusiasmo, ma anche alle loro mamme. Ad arricchire l’evento è stata altresì la partecipazione di artigiani e dell’associazione ‘’Il bosco di Veronica'' che durante lo svolgimento della fiera hanno animato ed accolto i bambini della scuola con i loro prodotti frutto dell’arte creativa ‘’hand made’’. I migliori auguri di buone feste sono stati rivolti, infine, dall’associazione ‘’Basta poco per renderli felici’’ a tutti i partecipanti, un ulteriore ringraziamento è andato agli insegnanti che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa del sodalizio.