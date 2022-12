Associazione nazionale Polizia di Stato, consegnati oggi due riconoscimenti

La cerimonia organizzata dalla sezione di Monreale si è svolta stamattina. LE FOTO

PALERMO, 23 dicembre –Con una cerimonia, tenutasi in una splendida cornice, questa mattina a Palermo, si è svolta la consegna da parte dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, sezione di Monreale, di due importanti riconoscimenti.

L’evento ha intesto conferire un’attestazione di merito e di stima da parte del sodalizio ad alcune personalità che si sono distinte, a vario titolo, nel corso dell’ultimo anno in favore dell’Associazione. L’iniziativa, come hanno sottolineato il presidente dell’Associazione, Santo Gaziano, e il segretario economo, Francesca Mannino, vuole essere un modo semplice, ma tangibile per dire “grazie”, ma anche un’occasione per congratularsi con chi, attraverso la propria opera, ha dato il proprio contributo alla crescita e allo sviluppo dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato.

In particolare, il primo riconoscimento è andato a Luigi La Rosa, consulente aziendale e dottore commercialista, cui è stato destinato un attestato di benemerenza, rilasciato dal presidente nazionale dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, ‘’per la costante e fattiva vicinanza dimostrata e l'alto senso di adesione ai valori del sodalizio, per il prezioso contributo sempre generosamente offerto alla sezione di Monreale per la crescita e lo sviluppo dell’Associazione, anche in virtù del suo intenso impegno personale nei progetti di solidarietà a favore dei bambini e delle persone in difficoltà’’. A lui sono stati rivolti i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente per l’importante impegno nel sociale e per il sostegno all’Associazione nazionale Polizia di Stato.

Il secondo riconoscimento è stato invece conferito direttamente dal presidente Santo Gaziano, in rappresentanza del sodalizio, a Giuseppe Cangemi, docente e giornalista, già vicesindaco del Comune di Monreale, per il prezioso contributo svolto nella promozione dei valori e delle iniziative della sezione di Monreale attraverso la sua ormai pluriennale attività giornalistica in favore dell’Anps a seguito della sua iscrizione all’albo dei giornalisti di Sicilia e per l’incarico di vicedirettore di MonrealeNews.

All’appuntamento ha partecipato anche Salvatore Mele, socio fondatore della sezione Anps di Monreale, già comandante per tanti anni dell’XI Reparto Mobile di Palermo cui è stato donato dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo, Francesca Mannino, il crest recante lo stemma di Monreale con la stella a otto punte richiamo al duomo di Monreale e alla storia della città in segno di riconoscenza per il suo supporto e per la sua lunga carriera professionale nella Polizia di Stato. In conclusione dell’evento l’occasione è stata propizia per lo scambio di auguri per le festività natalizie con un momento gioioso di brindisi e condivisione.

Per la premiazione l’Associazione si è avvalsa della collaborazione artistica de ''La Fornace di Bisanzio'' dei fratelli Saverio e Gaetano Ferraro di Monreale.