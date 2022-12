Scuola Guglielmo, ieri il giorno della solidarietà con ''Un Natale condiviso''

L’azione è andata in favore dei bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo

MONREALE, 24 dicembre – E’ stata una giornata di festa ieri alla scuola Guglielmo II di Monreale, dove si è svolta l’iniziativa conclusiva intitolata “Un Natale condiviso”, che ha visto la realizzazione di un’azione di solidarietà nei confronti dei bambi del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

La scuola, attraverso una ben articolata organizzazione, è riuscita a donare una cifra all’associazione ASLTI, che dei bambini si fa carico. “Il Natale per la scuola Guglielmo Il con i suoi plessi, è stato oggi (ieri per chi legge, ndr) – affermano le mamme che hanno portato avanti l’iniziativa – ,perché per noi è Natale ogni volta che sorridiamo a un fratello e gli teniamo la mano, ogni volta che riconosciamo con umiltà i nostri limiti e le nostre debolezze. Grazie alla giornata di beneficenza: un dolce Natale condiviso, la scuola è riuscita a portare ai bambini e ragazzi del reparto Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Civico i doni che hanno richiesto i ragazzi.

In più l'intero istituto è riuscito a fare una donazione in denaro tramite un bonifico intestato all'associazione Sicilia Leucemia e Tumori dell'infanzia (ASLTI). Vedere la gioia nei visi dei bambini, ragazzi e nei loro genitori è stato qualcosa di inspiegabile. Vogliamo ringraziare chi ci ha permesso tutto ciò: Bar del sole, Francesca Campanella, Salvo Campanella, Nuovi sapori di Raia, Ard discount di Monreale G-stores, bar Bivium di Pioppo e Bar Mirto. Questo nuovo progetto - conclude la nota – ci ha insegnato: come trovare la gioia di donare felicità senza dover pensare prima a noi stessi facendo nascere l'amore nei nostri cuori”.