Non consentiamo allo sconforto di prendere il sopravvento

Cari concittadini,

il Natale è festa di luce e rinascita. Lo è per tutti. Purtroppo tanti stanno vivendo situazioni difficili all’interno della nostra comunità, in Italia e nel mondo.

La sfida più difficile, come cittadini e ancor di più come amministratori, è far sentire un alito di solidarietà a chi soffre, a chi ci è vicino, senza dimenticare chi è lontano ed afflitto dalla guerra o dalla sopraffazione. Ci siamo lasciati alle spalle i terribili anni della pandemia, ma siamo alle prese con una crisi energetica che mette in ginocchio imprese e famiglie, conflitti bellici e repressioni che mortificano la dignità umana, alle porte dell’Europa. Ma non dobbiamo consentire allo sconforto di prendere il sopravvento. Questi giorni dell’anno, fin dalla più lontana antichità, prima ancora del Cristianesimo, sono quelli in cui gli uomini constatavano che il sole vince sulle tenebre, torna a salire sull’orizzonte e a rischiarare il mondo. Per noi cristiani è Gesù, Luce per il mondo, portatore di speranza e risposte nelle nostre vite. E’ un messaggio per tutti, credenti e non.

Mi sento di ringraziare i tanti concittadini e le tante associazioni impegnate in questi giorni sul territorio a donare un sorriso e sostegno alle famiglie bisognose, a ragazzi e donne in difficoltà. I tanti volontari di cui Monreale e ricca, e di cui siamo orgogliosi, troveranno sempre nell’amministrazione di cui mi onoro di essere rappresentante un interlocutore attento, pronto a fare la sua parte.

Penso alle parole di Madre Teresa di Calcutta sulle nostre azioni come gocce nell’oceano, eppure “l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccola”. Ringrazio tutti coloro che s’impegnano ogni giorno per fare più grande l’oceano. Io continuerò con la passione e la convinzione di sempre a fare sentire la mia vicinanza alla mia comunità.

Auguro a tutti voi, a nome mio e dell’intero Consiglio comunale, i migliori auguri di un sereno Natale.

* Presidente del Consiglio comunale