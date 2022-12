La Costituzione italiana compie oggi 75 anni

Una ricorrenza importante per un testo che con i suoi valori ci tiene ancora oggi uniti

ROMA, 27 dicembre – Oggi, 27 dicembre, ricorre un anniversario importante per la nostra Costituzione che veniva promulgata proprio nello stesso giorno di 75 anni fa. La Costituzione italiana fu, infatti, approvata il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre seguente.

Entrò in vigore il primo gennaio 1948. A differenza delle Carte fondamentali di altri Paesi, come ha sottolineato Giovanni Maria Flick nel suo ‘’Elogio della Costituzione’’, la nostra Costituzione è il frutto di un autentico dibattito, di alto spessore politico e giuridico, di cui furono protagonisti i partiti e i membri dell'Assemblea Costituente. Con i suoi 139 articoli e le 18 disposizioni transitorie e finali contiene i Princìpi fondamentali della nostra Repubblica. Racchiusi nei suoi 12 articoli introduttivi, che comprendono al loro interno le informazioni e i valori più importanti della nostra Costituzione. Si tratta, dunque, di una ricorrenza fondamentale per noi italiani che non possiamo non celebrare nella consapevolezza che la nostra carta costituzionale ha ancora oggi molto da insegnarci.

Il nostro impegno di cittadini è senza alcun dubbio quello di non trascurarla ma di leggerla e rileggerla, prenderla in mano e cercare di comprenderla fino in fondo. Leggere la Costituzione, come affermano ancora oggi tanti studiosi del suo testo, è fondamentale se vogliamo davvero essere consapevoli dei nostri diritti e doveri, alla base della nostra democrazia. Bisogna constatare che il legislatore l’ha posta proprio a fondamento dell’educazione civica, l’insegnamento scolastico che, seppur riformato a più riprese, ha contribuito a mantenerne vivo lo studio almeno all’interno delle aule scolastiche.

Ma, se guardiamo all’esterno, non possiamo non osservare che ancora oggi occorre un maggiore approfondimento su questo testo che riguarda un po’ tutti, non solo i giovani ma anche gli adulti, in tutti gli ambiti della nostra società. Allora tocca ancora a noi cittadini di questo tempo renderne vivo il testo con i suoi grandi valori non solo nei momenti celebrativi che ci aiutano a ricordarcene, ma soprattutto nella nostra vita quotidiana perché possa continuare a guidarci saldamente come ha fatto in questi 75 anni.