Caditoie da pulire, giovedì sosta vietata in via Baronio Manfredi

Lo afferma un’ordinanza già pubblicata nell’albo pretorio

MONREALE, 27 dicembre – Caditoie da pulire ed erba spontanea da tagliare. Giovedì non sarà possibile sostare nella via Baronio Manfredi. A prescriverlo è l'ordinanza di parziale modifica della circolazione pubblicata oggi nell'albo pretorio cittadino.

Già è stata opportunamente posizionata la necessaria segnaletica, da Danilo Violante, repsonsabile del comune, della materia. ''Motivi di pubblico interesse e sicurezza – si legge nell'atto – in particolare affinché le strade interessate dalla pulizia siano sgombre dai veicoli in corrispondenza delle caditoie'' e nei tratti specifici in cui si renderanno necessarie le opere di ''sfalcio e cura del verde''. La misura, prescritta dalle ore 8 alle ore 18, si estenderà comunque fino alla fine delle operazioni.