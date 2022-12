Rifiuti, bilancio positivo ma c’è ancora da fare

Per la prima volta Monreale premiata tra i Comuni che si sono distinti nella raccolta differenziata

MONREALE, 30 dicembre – La conferenza stampa di fine anno del sindaco Alberto Arcidiacono è stata l’occasione per fare il punto anche sulla situazione legata alla raccolta rifiuti sul territorio comunale.

In questi tre anni di governo della città il lavoro dell’amministrazione è stato orientato a migliorare percentualmente e qualitativamente il livello di raccolta differenziata. ‘’Da questo punto di vista - ha affermato il sindaco - è stato possibile, grazie alla sinergia di tutti gli attori coinvolti, raggiungere un importante risultato che ci ha portati ad essere premiati da Legambiente per la buona attività svolta nell’implementare la raccolta differenziata sul territorio comunale''.

Il Comune di Monreale ha infatti superato il 65 per cento di raccolta differenziata, ottenendo anche il miglior livello qualitativo nella raccolta tra i comuni al di sopra dei 30 mila abitanti. Un risultato eccezionale, che conferma la validità delle pratiche messe in campo nel settore della raccolta differenziata. Restano ancora però dei nodi da sciogliere, tra questi l’affidamento del servizio al nuovo gestore a seguito della gara in corso di svolgimento da parte della SRR e, soprattutto, la necessità di trovare stabilità nei conferimenti. Queste infatti sono le questioni più rilevanti dal momento che spesso i Comuni sono costretti a percorrere grandi distanze per il conferimento e, inoltre, a sostenere anche alti costi per lo smaltimento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata. Su quest’ultimo punto, in relazione all’impiantistica, si è già mossa la SRR Palermo Ovest, di cui Monreale fa parte, che ha ottenuto un finanziamento ad hoc. Anche sul fronte delle tariffe necessita maggiore attenzione anche perché su queste grava il peso della riscossione che a Monreale così come in tanti Comuni resta problematico, anche se negli ultimi anni la percentuale e il livello di riscossione è aumentato, come ha evidenziato il sindaco.

L’attenzione dell’amministrazione su questo fronte resta alta anche per valutare una rimodulazione delle tariffe e, ad ogni modo, un miglioramento del servizio per gli utenti che risiedono nelle periferie per le quali potrebbe anche prossimamente essere avviato un porta a porta ‘’spinto’’ in grado di servirle ma su questo - precisa il sindaco - occorrerà aspettare l’aggiudicazione della gara al nuovo gestore.

“Risultati eccellenti – ha dichiarato in chiusura il primo cittadino – che sono stati ottenuti grazie all’impegno dei cittadini e di tutti quanti sono impegnati ogni giorno nella raccolta per tenere alto il livello qualitativo del servizio nella nostra città’’