Monreale, le buone notizie arrivano pure dallo sport: il 10 gennaio si aprono le buste della gara d’appalto per il palasport

Finanziata pure la piscina di via Pileri. Attesa, invece, per la ristrutturazione del campo Conca d’Oro

MONREALE, 30 dicembre – "Stiamo cercando di spingere Monreale verso la normalità di cui godono le città". Così ha commentato il sindaco riferendosi ai risultati raggiunti durante l'anno 2022.

Diversi i progetti nell’elenco delle opere che sono in programma e che dovrebbero vedere la luce entro qualche anno. Il più atteso, nel comparto dello sport, è quello che riguarda la realizzazione del palazzetto dello sport che sorgerà nello spazio esterno della scuola Margherita di Navarra a Pioppo. La procedura negoziata, il cui iter inizialmente doveva concludersi entro dicembre, terminerà il 10 gennaio, quando saranno aperte le buste per l'individuazione della ditta che realizzerà l'opera. "A chiusura della gara - dichiara Arcidiacono - i lavori inizieranno subito".

A questa opera si aggiunge il finanziamento appena ottenuto per dotare la città di Monreale di un centro natatorio in grado di soddisfare le esigenze della comunità cittadina. Il progetto della nuova piscina comunale che sorgerà in contrada Pileri è stato finanziato per l’importo di 2,5 milioni di euro con fondi del PNRR e circa 600.000 euro di co-finanziamento comunale.

Delle somme che rientrano all’ambito della valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. La piscina vedrà una vasca corta regolamentare da 25 metri e 5 corsie, una tribuna per una capienza di 400 spettatori, spogliatoi, uffici e zona giuria, e una area per futuri impianti. Oltretutto, è prevista la realizzazione di una serie di interventi di rigenerazione urbana volti a migliorare gli spazi pubblici esterni con la progettazione di un parcheggio.

Altro finanziamento, sempre per l'impiantistica sportiva per un importo di circa oltre un milione e 700 mila euro, è quello per il rifacimento del Campo sportivo Conca d'Oro, in attesa del decreto da parte del governo nazionale per l'avvio delle procedure.