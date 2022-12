Visita alla Casa del Sorriso di Monreale per l’Associazione Carabinieri

L'iniziativa per conoscere da vicino le attività dell'ente

MONREALE, 31 dicembre – Si è svolta ieri la visita dell’Associazione Carabinieri con una delegazione guidata dal presidente Giuseppe Cortigiani alla Casa del Sorriso di Monreale.

L’iniziativa promossa dal sodalizio ha visto l’incontro tra una delegazione dell’associazione e padre Francesco Biondolillo alla guida dell’ente che da oltre cinquanta anni si occupa a Monreale dei minori che si trovano in situazione di svantaggio sociale. L’iniziativa è servita ad avviare un rapporto di collaborazione tra i due enti, ma anche a far conoscere ai rappresentanti dell’associazione più da vicino le attività della Casa.

Il rapporto che lega quest’ultima all’Arma è infatti antico, se si ricordano gli anni in cui a Monreale, come celebrato in un evento nel 2018, intensa è stata l’attività sociale svolta dal Capitano Mario D’Aleo nei confronti dei giovani della Casa. Soddisfazione per questa iniziativa è stata espressa dal presidente Giuseppe Cortigiani che ha voluto promuovere questa iniziativa per avviare in vista del nuovo anno una serie di iniziative sociali sul territorio a partire proprio dagli enti che insistono a Monreale nell’ambito delle attività sociali.