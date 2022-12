Si è spento ''Mommo'' Arena, storico idraulico di Monreale

Da tempo non stava bene. Aveva 87 anni

MONREALE, 31 dicembre – Si è spento oggi, all’età di 87 anni, Girolamo “Mommo” Arena, storico idraulico monrealese, che ha esercitato la professione per diversi decenni nella cittadina normanna. Da tempo, ormai, le sue condizioni di salute non erano più buone.

Mommo Arena, per anni impiegato del comune, era uno di quegli artigiani di una volta, dediti al lavoro con impegno e costanza e lavorava ogni giorno per mantenere la sua famiglia. Da un po’ di tempo, per via delle sue condizioni di salute, non lo si vedeva più in giro, ma sono in tanti, ancora, che ricordano quando lo chiamavano per effettuare le piccole riparazioni domestiche delle quali avevano bisogno e si rivolgevano a chi, come si dice dalle nostre parti, svolgeva il lavoro di “fontaniere”.

Poco più di 25 anni fa era andato in pensione, mantenendo però i contatti con la cerchia dei vecchi clienti, che continuavano a rivolgersi a lui per i lavoretti idraulici nei quali Arena eccelleva.

Di carattere riservato, Mommo Arena era stimato e conosciuto praticamente da tutti, per il suo impegno e la sua professionalità.

Lascia la moglie Rosaria, i figli Salvo, Nadia e Giuseppe e i nipoti Irene, Sara, Aurora, Andrea, Alessandro, Flavia e Carlotta.

Alla famiglia Arena le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.