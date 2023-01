Consegnato alla Spia Onlus l’assegno da mille euro, raccolto con il ''Canta Vip''

La manifestazione si è svolta nello scorso mese di settembre ed ha abbinato l’intrattenimento alla solidarietà

MONREALE, 2 gennaio – E’ avvenuta stamattina in Sala Rossa a Palazzo di Città la consegna dell’assegno di mille euro alla Spia Onlus, l’associazione che si occupa di oncologia pediatrica, che era stato raccolto in occasione del “Canta Vip” dello scorso 6 settembre.

L’iniziativa si è tenuta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore Letizia Sardisco e del consigliere comunale ed ex assessore Paola Naimi, del presidente della onlus Nino Trizzino e di Enzo Ganci e Giuseppe Cangemi, rispettivamente direttore e vicedirettore di MonrealeNews, la testata che aveva organizzato la manifestazione.

Il Canta Vip, va ricordato, è stato una manifestazione canora, che ha avuto lo scopo di abbinare l’intrattenimento di piazza alla solidarietà ed ha visto la partecipazione di diversi personaggi noti della cittadina, che si sono messi simpaticamente in gioco per la riuscita della serata, che fortunatamente ha riscontrato il favore del pubblico e della critica.

Per la cronaca, ha vito Gaia Ilardo, in rappresentanza degli infermieri, davanti Romina Miceli, che rappresentava le casalinghe e don Riccardo Tumminello, portacolori dei religiosi.

La scelta di destinare la somma raccolta nel corso della stessa serata, che è stata di mille euro, appunto, è caduta sulla Spia Onlus, che combatte le immunodeficienze, malattie rare e poco conosciute anche dai medici. Le persone affette da tale patologia, infatti, incontrano le stesse difficoltà nel raggiungere la diagnosi e nell’ottenere informazioni. L’associazione ha colto questa esigenza e fornito, sin dalla sua nascita, supporto a tutte le attività del reparto di Oncoematologia Pediatrica.