Municipio, consegnata oggi dai carabinier la talea dell’albero Falcone

La cerimonia stamattina in Sala Rossa

MONREALE, 2 gennaio – Si è svolta stamattina, presso la Sala Rossa del palazzo comunale la consegna al Comune di Monreale della talea di Ficus macrophilla creato per duplicazione dall’Albero Falcone che cresce davanti a quella che era l’abitazione del Giudice.

La consegna è stata effettuata dai carabinieri del reparto Biodiversità di Reggio Calabria. Il progetto “Un albero per il Futuro” consiste nel mettere a dimora la talea e altre specie di piante che creeranno un grande bosco diffuso che, trattenendo una grande quantità di CO2, contrasterà il cambiamento climatico. Presenti alla consegna il primo cittadino Alberto Arcidiacono, l’assessore Letizia Sardisco, il consigliere Paola Naimi e una rappresentanza del corpo dei carabinieri di Monreale e Reggio Calabria.

A breve si deciderà dove mettere a dimora la talea come simbolo di legalità, di impegno sociale ma anche come a tutela e salvaguardia ambientale.