Monreale, il Comune rivede le responsabilità e le funzioni dei dirigenti: ecco come

Atto necessario dopo il trasferimento del segretario Francesco Fragale alla città metropolitana di Palermo

MONREALE, 3 gennaio – Dal 1 gennaio 2023, come già noto, la sede di segreteria del comune di Monreale è rimasta vacante a seguito del trasferimento del segretario Francesco Fragale alla città metropolitana di Palermo.

Le funzioni di segretario generale, dunque, saranno svolte dall’attuale vicesegretario, Pietrantonio Bevilacqua, già dirigente dell’Area IV- Gestione Risorse, sino all’assegnazione della sede ad un nuovo segretario generale, ovvero sino alla nomina di un segretario reggente a scavalco e comunque per un periodo massimo 120 giorni dalla data della vacanza, nel rispetto del principio di obbligatorietà della figura prevista dal Testo Unico degli Enzi Locali.

Intanto, resta confermata l’assegnazione della dirigenza dell’Area V – Gestione del Territorio, nonché la dirigenza ad interim dell’Area I – Corpo di Polizia Municipale, delle residue sezioni dell’Area II – Affari Generali ed Istituzionali, dell’Area III - Promozione Sociale e Territoriale, dell’Area VI – Pianificazione del Territorio a Maurizio Busacca, con le relative attribuzioni di responsabilità. Resta altresì confermata l’assegnazione della dirigenza dell’Area IV – Gestione Risorse a Pietrantonio Bevilacqua.

Temporaneamente, invece, nelle more della nomina del nuovo segretario è stata assegnata al dirigente Maurizio Busacca la reggenza ad interim, con l’attribuzione e le responsabilità specificate all’articolo 18 del regolamento di organizzazione di uffici e servizi, della sezione “Risorse Umane” incardinata sempre nell’Area II - Affari Generali ed Istituzionali, nonché delle sezioni relative a CED, Comunicazione e stampa, Affari legali e contratti.

Restano infine in capo al funzionario Gianfranco La Bruna, titolare di posizione organizzativa, già nominato con apposita determinazione dirigenziale, le funzioni delegate, ai sensi del vigente regolamento, per le sezioni relative allo staff del sindaco e del segretario generale.