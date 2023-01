Al via a Monreale alla derattizzazione con trappole in scatola in tutto il territorio

Sono geolocalizzate e con allarme ed evitano il contatto con persone e animali

MONREALE, 3 gennaio – E’ partita la derattizzazione con trappole in scatola in tutto il territorio monrealese. Lo rende noto l’assessore all’igiene Urbana Pietro Siragusa. Si tratta di trappole “geolocalizzate” e con allarme che evitano il contatto con persone e animali.

“La scelta ed il corretto utilizzo di trappole ed esche per topi e ratti – ha dichiarato Siragusa – è molto importante per una derattizzazione efficace e definitiva. I roditori sono degli animali molto svegli, robusti e con una grande capacità di adattamento e di riproduzione.

Proprio per questo, la derattizzazione fai da te non è sempre efficace, perché molte volte non si risolve del tutto il problema. Inoltre, le esche rodenticide sono realizzate con prodotti contenenti del veleno e possono essere dannose sia per l’uomo, che per gli animali domestici”.