Nubifragio del 3 novembre 2018, il comune risarcisce il condominio ''Il Quadrifoglio'', ma la partita è ancora aperta

Il Consiglio comunale riconosce un debito fuori bilancio da 37 mila euro

MONREALE, 3 gennaio – Si chiude un pagina, lunga e densa di vicende relative e successive allo smottamento del 3 novembre 2018, che sventrò alcuni appartamenti di via Circonvallazione, ma il libro è e rimane ancora aperto.

È dell’ultima seduta consiliare la delibera con la quale l’assise municipale ha detto sì al riconoscimento di un debito fuori bilancio maturato nei confronti del condominio “Il Quadrifoglio”, ubicato lungo la circonvallazione, dalle parti dell’incrocio con la via Venero, “vittima” di un danno non indifferente causato da un violento nubifragio di poco più di quattro anni fa, a seguito del quale alcuni appartamenti vennero letteralmente travolti dal fango.

Con la delibera del 27 dicembre scorso, in pratica, il Consiglio ha riconosciuto il debito, stabilendo di pagare la somma di poco superiore ai 37 mila euro al condominio, prelavata dal “fondo di riserva” del bilancio del 2022, con cui potranno essere soddisfatte le spese tecniche approntate dopo quei fatti, nonché quelle legali sostenuta dal condominio stesso e dai condomini intervenuti in quella circostanza.

Quel giorno, vale la pena ricordarlo, franò un terreno a monte del condominio, vale a dire lungo la via Pietro Novelli, davanti l’abbeveratoio comunale, a causa delle forti piogge, distruggendo il muro e invadendo una palazzina. Il fango entrò all’interno di alcuni appartamenti, causando danni enormi. Gli stessi condomini si prodigarono tutta la notte per spalare le grosse quantità di fango che si ammassarono all’interno dell’immobile.

Presto, per la verità, cominceranno i lavori di regimentazione delle acque “a monte” dello stabile, dalla quale l’immensa massa di detriti fango si si riversò sugli immobili, inondandoli. Certamente un modo efficace in termini preventivi, per evitare che fatti analoghi possano verificarsi in futuro.

La partita, però, è tutt’altro che chiusa. Va ricordato, infatti, che, a tutt’oggi, a più di quattro anni da quell’infausto evento, alcuni appartamenti sono ancora inagibili e la “guerra” legale con i relativi proprietari è ancora in atto e lungi dall’essere conclusa.

Sullo sfondo, infatti, resta la battaglia legale fra alcuni condomini e il comune perché va affrontata la vicenda dei risarcimenti a cui i primi dovrebbero aver diritto, considerato che alcuni di essi da quattro anni, ormai, non dispongono più dei loro appartamenti. A causa dei danni ingenti che quello sciagurato smottamento causò.