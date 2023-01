Al via lunedì mattina la pulizia straordinaria della via Baronio Manfredi

Divieto di sosta per le auto

MONREALE, 5 gennaio – Lunedì mattina inizierà la pulizia straordinaria della via Baronio Manfredi, che comporterà il divieto di sosta per le auto nella relativa via.

Lunedì mattina inizierà la pulizia straordinaria della via Baronio Manfredi. Tutta la strada sarà interessata da lavori di pulizia, pertanto la Polizia Municipale ha già provveduto ad emanare una ordinanza ed ha apposto la relativa segnaletica per il divieto di sosta delle auto.

Tutti coloro che non provvederanno a rimuovere i veicoli in sosta saranno soggetti a sanzione e rimozione forzata con carro attrezzi . Si fa presente che si tratta di divieti temporanei in via “straordinaria” per consentire agli operatori di completare la pulizia.