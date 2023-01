Si è spenta Ciccina Ingrassia, storica bidella del liceo classico Emanuele Basile

Aveva 94 anni. Era una vera e propria istituzione della scuola monrealese

MONREALE, 6 gennaio – Lutto nel mondo della scuola monrealese. Si è spenta all’età di 94 anni, Ciccina Ingrassia, storica bidella del liceo classico “Emanuele Basile”, scuola nella quale ha prestato servizio per tantissimi anni.

Da un po’ di tempo sofferente per via dell’età, conduceva una vita ritirata, dopo essere andata in pensione. Al liceo di Monreale prestava servizio ancora prima della sua istituzione, avvenuta nel 1983, quando il liceo era una sezione staccata del “Vittorio Emanuele”, e la scuola era retta da un fiduciario che era stato individuato nella figura del professore Rocco Campenella, prima dell’avvento del primo preside dell’istituto, il professore Fedele Cannici.

Sempre gioviale e di carattere allegro, aveva una presenza autorevole fra il personale non docente, che allora era composto dalla signora Giovanna Bruno Lo Coco, dalla signora Enza Tripoli e dalla signora Rosetta Lo Biondo.

Sono tanti gli studenti monrealesi che hanno frequentato il liceo durante il suo periodo di servizio e che certamente hanno apprezzato le doti umane di quella che universalmente era chiamata “la signorina Ciccina”.

Sempre pronta ad impegnarsi in prima persona, sempre una parola buona nei confronti degli studenti, specie se questi avevano rimediato qualche brutto voto o qualche delusione scolastica o sentimentale.

La signorina Ciccina mancherà a tutti e tutti conservano di lei un bellissimo ricordo.

Alla famiglia Ingrassia le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.