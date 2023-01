Cine teatro Imperia, c’è l’ok dei Vigili del fuoco, riapertura più vicina

Era l’ultimo documento che mancava per ripristinare la fruibilità

MONREALE, 9 gennaio – Il conto alla rovescia lo attendono un po' tutti già da qualche settimana, qualcuno addirittura con qualche perplessità, nonostante le parole spese anche dal primo cittadino nella conferenza stampa di fine anno lasciassero ben sperare per l'imminenza dei fatti. Adesso però di dubbi possiamo dire che ne restano davvero pochi.

Il Comune di Monreale ha infatti dato il la alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si compie un altro piccolissimo passo verso il taglio del nastro al nuovo Cine-Teatro Imperia.

Come possibile leggere nella determinazione dirigenziale pubblicata proprio in giornata nell'Albo Pretorio cittadino infatti, con nota protocollata il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo ha espresso il proprio parere favorevole ai vari documenti progettuali ''evidenziando che prima dell'inizio dell'attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività''.

A tal fine, dunque, si è reso necessario il versamento della somma di 540 euro in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, assumendo contestualmente l'impegno di spesa. Soltanto lo scorso 29 dicembre – come si ricorderà – in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno indetta dall'amministrazione comunale con le testate giornalistiche locali, lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono aveva confermato i pochi centimetri ormai mancanti al traguardo tanto atteso dalla cittadinanza e per il quale – visto il completamento delle opere – qualcuno anche nelle scorse settimane aveva cominciato a sollevare qualche riserva, espressa anche attraverso canali social. In quella circostanza era il ''via libera'' dei Vigili del Fuoco a mancare, e questo – come si legge nell'atto – sembrerebbe essere arrivato. Adesso dunque, con la presentazione della Segnalazione, anche una delle ultime formalità burocratiche sembrerebbero esser state espletate.