Comune, Giada Adelfio torna ad essere consulente del sindaco

Si occuperà di comunicazione e marketing. Incarico a titolo gratuito

MONREALE, 10 gennaio – Anche Giada Adelfio torna a far parte della ''squadra'' dei consulenti, dopo la nomina da noi resa pubblica giusto ieri di Mario Micalizzi. Con determina specifica emanata dal sindaco Alberto Arcidiacono infatti l'Adelfio è stata preposta alla consulenza nell'ambito della comunicazione e del marketing.

Inoltre si occuperà anche della progettazione e realizzazione del giornale istituzionale online del Comune di Monreale, nonché delle relative piattaforme social, potendo in tal ambito contare sul coordinamento del capo-servizio ufficio stampa dell'ente Ina Modica. Come nel caso dell'incarico attribuito a Micalizzi, esso rimarrà in vigore fino alla fine del mandato elettorale del sindaco e sarà svolto dall'Adelfio a titolo assolutamente gratuito, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale.