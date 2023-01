Via della Repubblica, quelle strisce ''sbagliate'' che andavano coperte

Erano state posizionate in maniera errata. Saranno dipinte nuovamente un po' più avanti

MONREALE, 13 gennaio –Non sarà certo il caso dell'anno, ma un po' di curiosità di certo in qualche residente l'ha pur generato. Quelle strisce pedonali, in effetti, lì stonano e non poco. E il motivo è senz'altro la loro posizione, diritte verso il distributore di carburante.

Ci troviamo in via della Repubblica, dove proprio in questi giorni ha avuto luogo l'operazione di ripristino della segnaletica orizzontale. Nulla da dire, infatti, sul lavoro svolto dalla ditta incaricata di dar nuovamente lustro alle indicazioni stradali che tempo e fattori metereologici hanno contribuito a sbiadire.

Tranne quelle strisce pedonali che – come hanno presto fatto notare alcuni residenti ed utenti abituali della zona – non sembrano esser state posizionate nella luogo corretto. Dal marciapiede posto sul lato destro della carreggiata stradale infatti, l'attraversamento conduce i pedoni dritti verso il punto di rifornimento, per intenderci dunque proprio in mezzo a vetture e conducenti. Un errore subito segnalato dall'amministrazione, che si sta già provvedendo a risolvere. Verosimilmente infatti queste dovranno esser coperte e ridisegnate nella posizione corretta, qualche metro più avanti.