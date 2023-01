Arresto Matteo Messina Denaro, Intravaia: ''Un motivo di festa per tutto il Paese''

“Una giornata storica da dedicare a tutte le vittime di mafia e alle loro famiglie”

PALERMO, 16 gennaio - “Anche l’ultimo padrino di Cosa Nostra ancora a piede libero è stato assicurato alla giustizia. L’arresto a Palermo di Matteo Messina Denaro è un motivo di festa per il Paese, per cui dobbiamo ringraziare i Carabinieri dei Ros che l’hanno arrestato, dimostrando la Forza dello Stato”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia componente della Commissione Regionale Antimafia sull’arresto a Palermo del latitante Matteo Messina Denaro. “Voglio esprimere tanta gratitudine alla Procura di Palermo – aggiunge Intravaia – a tutte le Forze dell’Ordine e, in modo particolare ai Carabinieri, che non si sono mai arresi e oggi sono giunti a questo storico successo.

L’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto trent’anni dopo quello di Totò Riina, conferma le parole del giudice Giovanni Falcone, anche la mafia come fenomeno umano sarà sconfitta e la Sicilia sarà libera dal gioco mafioso. Questa giornata e questa vittoria sono da dedicare a tutte le vittime della criminalità organizzata e alle famiglie. Il loro sacrificio non è stato vano e oggi non ci sono più intoccabili nella nostra terra”.