Cine teatro Imperia, ci sarà pure la moquette

Il comune approva il progetto: costerà 56 mila euro

MONREALE, 17 gennaio – Sarà dotato anche della moquette il cine teatro Imperia che a giorni dovrebbe essere inaugurato. Lo ha stabilito la giunta comunale che nei giorni scorsi ha approvato la delibera con cui approva il progetto esecutivo necessario per dotare la struttura della cosiddetta “pavimentazione tessile”.

Per questo progetto occorreranno 56.254 euro di fondi statali, comprensivi anche delle cosiddette “somme a disposizione”, oltre che della posa in opera della stoffa.

Ciò per fare in modo che il cine teatro risponda alle più moderne esigenze di comfort, oltre che per insonorizzare la struttura sul pavimento, in modo che eventuali passi durante gli spettacoli non disturbino dal punto di vista sonoro la loro realizzazione.

La posa della moquette, però, dovrebbe essere successiva all'inaugurazione, che potrebbe avvenire senza la pavimentazione tessile, a meno di una rapidissima procedura di installazione, a tempo di record.

Va ricordato, infatti, che l'inaugurazione del cine-teatro non è ancora stata calendarizzata ufficialmente, ma da quel che si apprende, dovrebbe avvenire entro il 14 febbraio, alla cui organizzazione l'amministrazione comunale sta lavorando già da diversi giorni.