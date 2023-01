Monreale, via alle domande per i Buoni Spesa per alimentari e farmaci

Tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, possono fare domanda entro e non oltre il 17 febbraio

MONREALE, 19 gennaio – L’Area Promozione Sociale e territoriale del Comune di Monreale rende noto che a partire da oggi si potrà presentare la domanda dei Buoni Spesa per i nuclei familiari bisognosi.

Possono presentare domanda tutte le famiglie, anche monocomponenti, residenti nel Comune di Monreale, in possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente. Non potranno presentare istanza coloro che hanno gia’ partecipato al precedente bando del 21 settembre scorso.

L’istanza per richiedere il contributo, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, entro e non oltre le ore 120 del 17 febbraio 2023, avvalendosi della piattaforma che si trova sul sito istituzionale del Comune di Monreale https://www.comune.monreale.pa.it e cliccando sul link “Misure di sostegno per emergenza socio-assistenziale da Covid-19”.